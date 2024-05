Matthew Knies marque en prolongation et les Leafs sont toujours en vie

Les Maple Leafs ont évité l’élimination mardi soir à Boston. Privés des services d’Auston Matthews, la troupe de Sheldon Keefe s’est imposée. Matthew Knies a joué les héros en prolongation pour forcer la tenue d’un sixième match jeudi à Toronto. Les Bruins mènent la série 3-2.

Le mystère plane toujours autour de Matthews

Après avoir quitté la rencontre de samedi avant le début de la troisième période, Auston Matthews manquait à l’appel pour ce cinquième duel.



«Ce n’est pas une de ces maladies banales qui vont et viennent. Celle-ci persiste et s’aggrave lorsqu’il monte sur la glace. Nous devons gérer cela et lui donner le temps nécessaire dont il a besoin. On espère que ça va passer», avait dit l’entraîneur Sheldon Keefe il y a quelques jours.



Les Leafs montrent une fiche de 35-19-2 sans Auston Matthews dans l’alignement.

Bon départ des Leafs avec Woll devant le filet

Suite au retrait d’Ilya Samsonov lors de la partie de samedi, le gardien Joseph Woll obtenait son premier départ des séries.



Les Maple Leafs ont montré du caractère dès les premiers instants de la première période. Agressifs et motivés, les hommes de Sheldon Keefe ont entamé le match en lions.

Toronto a ouvert la marque à 5:33 du premier vingt. Le tir de la ligne bleue du défenseur Jake McCabe s’est faufilé dans la foule jusque derrière Jeremy Swayman.

Boston égalise avant la fin de la première

Les Bruins ont créé l’égalité à 13:54. Alors que le défenseur Simon Benoit tentait de dégager la rondelle vers le centre de la glace, celle-ci a dévié sur le patin d’un joueur des Bruins pour se retrouver sur la palette de Trent Frederic.