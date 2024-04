Les Leafs sont incapables de capitaliser sur leurs chances

Après avoir disputé les deux premiers matchs de la série sur la route à Boston, les Leafs rentraient à la maison pour disputer les duels 3 et 4. Les Bruins et Leafs ont chacun remporté une rencontre au TD Garden.



Avec le Maple Leaf Square rempli à capacité à l’extérieur et plus de 19 000 personnes à l’intérieur de l’Aréna Scotiabank, il y avait de l’ambiance au centre-ville.

Malgré tout, les visiteurs ont gâché la fête des amateurs de hockey de Toronto.

Les Maple Leafs ont pris les devants en milieu de deuxième grâce à un but de Matthew Knies. Les visiteurs ont nivelé la marque et pris les devants par la suite. Les tirs de Trent Frederic et Brad Marchand ont déjoué Ilya Samsonov. Le gardien des Leafs a paru faible sur le but de Frederic.

Toronto a créé l’égalité (Morgan Rielly) avant de voir Boston répliquer sur le jeu suivant. Dur coup pour les Leafs. Brad Marchand a inscrit son 2e du match dans un filet désert pour donner la victoire à son équipe.

Boston l’emporte 4-2 et mène la série 2-1.