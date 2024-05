David Pastrnak marque en prolongation et les Leafs sont éliminés

Les Leafs prennent les devants

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage en milieu de troisième période. Auston Matthews a refilé la rondelle à William Nylander qui n’a pas raté sa chance. Un but dans un deuxième match consécutif pour Nylander, qui a raté les trois premiers matchs de la série en raison de migraines.

Boston réplique rapidement

Les Bruins ont immédiatement donné la réplique. Le tir de la ligne bleue du défenseur Elias Lindholm a eu raison du gardien Ilya Samsonov.

Prolongation

L’issue de la rencontre s’est rapidement décidée. David Pastrnak a profité d’un long dégagement et d’un rebond bien placé en zone des Leafs pour donner la victoire aux siens. Ilya Samsonov n’a pas essayé de pousser la rondelle avec son bâton et a vu l’attaquant des Bruins le déjouer du revers.



Une mauvaise couverture de Mitch Marner et Morgan Rielly, qui ont laissé Pastrnak s’amener vers leur gardien, a conduit au but décisif.

Défaite de 2-1 en prolongation et, une fois de plus, les Leafs sont éliminés au premier tour des séries.

Échos de vestiaire

Le meilleur compteur en séries pour les Leafs, William Nylander, a raté les trois premiers matchs de la série en raison de migraines. L’équipe n’avait pas voulu trop donner d’information, mais l’attaquant a précisé: « C’est dur à expliquer mais quand ça arrive, ça affecte ma vision et je ne peux pas jouer, »