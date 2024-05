Bilan de saison des Maple Leafs: plusieurs changements à venir

Comme le veut la tradition, les Leafs rencontraient les médias lundi, deux jour après s’être fait éliminer à Boston.

Tour à tour, quelques joueurs ainsi que l’entraîneur Sheldon Keefe ont répondu aux questions des journalistes.

Une défaite qui fait très mal

Morgan Rielly, encore sous l’émotion, a avoué que cette défaite est encore plus dure à avaler que par les années passées. “Peut-être à cause du contexte de la prolongation, un match numéro 7, aussi à cause du jeu, et peut-être à cause de mon âge également.”



Rielly, qui est avec les Maple Leafs depuis 2012, s’en veut beaucoup pour son jeu sur la séquence qui a permis à Boston de l’emporter. “Jy pense beaucoup”, a-t-il dit avec un tremblement dans la voix.

« Nous sommes à un point où peu importe ce que nous faisons, si ce n’est pas un championnat, c’est une déception. Nous sommes chanceux d’être dans cette position, mais ça rend les choses difficiles pour notre groupe. »

Qui restera, qui partira?

Qui dit fin de saison, dit également départs au sein de l’équipe. Plusieurs joueurs seront joueurs autonomes et pourraient quitter les Leafs. Tyler Bertuzzi, TJ Brodie, Max Domi, Joel Edmundson, Mark Giordano, Martin Jones, John Klingberg, Ilya Lyubushkin, Matt Murray, Jake Muzzin, Ilya Samsonov seront agents libres.

Ilya Samsonov a confirmé qu’il aimerait rester avec l’équipe. « Vous connaissez ma réponse. J’adore la ville et j’aime tout le monde dans l’équipe. Si j’ai la chance de revenir dans ce vestiaire et de vêtir ce chandail à nouveau, je vais être heureux. Ça fait deux ans que j’ai des contrats d’un an. Ce n’est pas facile. Je voudrais avoir plus de stabilité. C’est sûr que j’aimerais rester ici. »