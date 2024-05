Craig Berube est le nouvel entraîneur des Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé vendredi que Craig Berube a été embauché comme entraîneur-chef de l’équipe. La rumeur, qui courait depuis le congédiement de Sheldon Keefe il y a neuf jours, s’est confirmée, et Berube devient le 32e entraîneur de l’histoire de l’organisation.

Un entraîneur d’expérience

Berube, 58 ans, se joint à Toronto après six saisons comme entraîneur-chef des Blues de St. Louis, où il a compilé un record de saison régulière de 206-132-44. Il a mené les Blues à leur première conquête de la Coupe Stanley en 2019. Berube a été finaliste pour le prix Jack Adams remis au meilleur entraîneur en 2019.



Craig Berube a également été entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie pendant deux saisons (2013-2014 à 2014-2015). En 543 matchs de saison régulière en tant qu’entraîneur-chef de la LNH, il possède une fiche de 281-190-72 (.584).



En plus de son expérience d’entraîneur-chef dans la LNH, Berube a également été entraîneur adjoint des Flyers de Philadelphie et entraîneur-chef des Wolves de Chicago et des Phantoms de Philadelphie dans la Ligue Américaine.

Un ancien joueur des Maple Leafs

Au cours de sa carrière de joueur, le natif de Calahoo, en Alberta, a passé 17 saisons dans la LNH avec Philadelphie, Toronto, Calgary, Washington et les Islanders de New York.

En 1 054 matchs de saison régulière dans la LNH, Berube a totalisé 159 points (61 buts, 98 passes) et 3 149 minutes de pénalité.

Il a porté les couleurs des Maple Leafs en 1991-1992. En 40 rencontres avec l’équipe, il a obtenu 5 buts et 7 passes pour un total de 12 points.

Rendre les joueurs plus responsables

Celui que l’on surnomme « Chef » est réputé pour son style de coaching assez direct. N’ayant pas peur de blâmer ses joueurs, il veut que chaque personne soit responsable de ses actes. Une approche appréciée et respectée par les joueurs qu’il a dirigés lors de la conquête de la Coupe Stanley.