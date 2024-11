Bobby McMann et Mitch Marner procurent la victoire aux Leafs

Toronto crée aussitôt l’égalité

Bobby McMann a rapidement créé l’égalité pour les Leafs. McMann a sauté sur un rebond de John Tavares et poussé la rondelle dans le filet. Un cinquième but cette saison pour l’attaquant et deuxième en autant de match.

But en avantage numérique pour McDavid

Edmonton a entrepris la période médiane de la même façon qu’ils avaient débuté la rencontre, en marquant un but rapide. Connor McDavid, qui d’autre, a sauté sur une rondelle libre et touché la cible. But en avantage numérique pour les Oilers qui reprennent les devants.

Un joueur de Leafs est expulsé

Ryan Reaves a été expulsé du match quelques minutes plus tard. Son coup d’épaule à la tête de Darnell Nurse a envoyé son adversaire au tapis. Nurse est resté longuement allongé sur la glace. Cinq minutes de punition et inconduite de match pour Reaves.

Trois buts rapides en fin de match

Les deux équipes se sont échangé des buts en fin de troisième période. Matthew Knies a créé l’égalité avec un peu moins de 7 minutes à faire à la rencontre.

Les Oilers ont repris une fois de plus leur avance grâce à Leon Draisaitl avant de voir Bobby McMann marquer son 2e du match pour pousser les deux équipes en période de prolongation.