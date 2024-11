Valeur absolue «sans précédent» de Taylor Swift à Toronto

Le fameux coton ouaté bleu

Rencontrées mercredi à l’entrée du stade de baseball, où auront lieu les six concerts de Taylor Swift, Juliana Casady et son amie Karima Lao s’extasiaient face à l’idée qu’elles seraient parmi les premières à avoir accès à la marchandise officielle de la megastar.

«Le fameux coton ouaté bleu, c’est toujours le premier à être en rupture de stock. Je suis très petite, et quand je suis allée voir Taylor Swift à Détroit, je me suis retrouvée avec un gros coton ouaté qui me descendait jusqu’aux pieds», raconte Juliana Casady, qui est arrivée à 6h45 avec son amie pour être les premières en ligne.

Ces deux jeunes adultes sont parmi les centaines de milliers de personnes qui auront contribué aux importantes retombées économiques que devraient rapporter les six concerts de Taylor Swift à Toronto, en novembre et décembre.

Plusieurs entreprises environnantes s’organisent depuis des mois pour accueillir les touristes de Taylor Swift en ville.

Comme Taylor et ses amies, par exemple, qui se sont envolées de l’Ouest canadien, pendant la nuit de mardi, et qui ont elles aussi attendu en ligne pour se procurer un coton ouaté bleu à l’effigie de leur idole, mercredi matin.