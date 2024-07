Toronto: le tourisme ne tourne toujours pas à plein régime

Grâce à sa diversité culturelle, ses attractions et sa place financière, Toronto est de loin la ville qui attire le plus de visiteurs au Canada. Toutefois, à en croire la dernière étude publiée par Destination Toronto, le secteur du tourisme de la ville-reine peine à retrouver son niveau prépandémique, plus de deux ans après la levée totale des restrictions liées à la covid, et après 625 millions $ injectés par la province pour remettre l’industrie sur pied.

À elle seule, Toronto, c’est deux fois et demie le nombre de visiteurs annuels à Montréal, c’est un tiers des dépenses directes des visiteurs de l’Ontario et 68% de celles des touristes de la région du Grand Toronto. Cela fait de la Ville-reine la destination préférée des touristes nationaux et internationaux au Canada.

Cependant, malgré cet engouement qui a repris après la crise engendrée par la covid, l’industrie touristique de la ville peine à retrouver son niveau d’avant la pandémie.

Moins de touristes qu’en 2019

En effet, selon le rapport sur l’impact économique des visiteurs à Toronto publié en juin dernier par Destination Toronto, ils étaient 26,5 millions de visiteurs, dont 88% de nationaux, à avoir foulé le sol de Toronto en 2023, contre 28 millions en 2019.

«Même si certains marchés se portent bien, comme le marché intérieur et le marché mexicain, d’autres, comme la Chine, ne se sont pas encore remis pour diverses raisons comme l’accès aux vols et les problèmes diplomatiques», développe Kathy Motton, responsable des communications à Destination Toronto.