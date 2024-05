Basketball féminin professionnel à Toronto: le rêve devient réalité

Toronto s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le monde du basketball en accueillant une équipe d’expansion de la WNBA.

La nouvelle, qui a été confirmée par plusieurs sources, a suscité une vague d’enthousiasme parmi les amateurs de basket et les supporters de sports féminins au Canada.

Prévue pour débuter lors de la saison 2026, cette équipe marquerait la première incursion de la WNBA sur le sol canadien, offrant ainsi une plateforme de choix pour les talents féminins du basket-ball.

Un intérêt croissant

À ce jour, il n’y a pas d’équipe WNBA (Women’s National Basketball Association) basée à Toronto. Néanmoins, le basket féminin est en pleine croissance au Canada, avec plusieurs initiatives locales, provinciales et nationales pour soutenir et promouvoir le sport chez les jeunes filles et les femmes.

Des programmes comme Canada Basketball et d’autres ligues locales offrent des opportunités aux joueuses de développer leurs compétences et de participer à des compétitions.