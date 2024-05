Hockey féminin: scénario catastrophique pour Toronto qui est éliminé

Les visiteuses se sont inscrites au tableau indicateur les premières. Profitant d’une rondelle libre devant le filet, Denisa Krizova a facilement touché la cible. Le tir de Kelly Pannek a frappé le poteau et la rondelle s’est retrouvée sur la palette de Krizova.

La gardienne de Toronto Kristen Campbell n’a rien pu faire sur le jeu.

Toronto réplique immédiatement

Toronto a rapidement donné la réplique une minute plus tard. Rebecca Leslie a nivelé la marque et fait bondir les 8501 spectateurs de leurs sièges. Leslie s’est amenée à deux contre une et a redirigé la passe de Victoria Bach dans le filet. Un premier en séries pour l’attaquante de Toronto.

Le clou dans le cercueil

Minnesota a donné une douche d’eau froide sur la foule avec 11:30 à faire à la rencontre. Le tir du poignet de Taylor Heise a eu raison de Kristen Campbell.

Sophia Kunin et Taylor Heise ont marqué dans un filet désert à 18:48 et 19:45 pour confirmer la victoire.