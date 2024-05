Hockey féminin: Toronto blanchit Minnesota et mène la série 2-0

Fortes de leur victoire de mercredi, l’équipe de Toronto disputait le deuxième match de sa série contre Minnesota vendredi soir. Une fois de plus, le Coca-Cola Coliseum affichait complet. Il n’y a pas de doute, le hockey féminin est extrêmement populaire à Toronto.

Les partisans ont dû attendre à la toute fin de la partie avant de voir une équipe toucher la cible. Toronto a pris les devants (Jesse Compher) avant de voir Hannah Miller confirmer la victoire avec 10 secondes à faire au match.

Malgré les effort de Minnesota, Kristen Campbell a effectué 21 arrêts pour obtenir son 2e jeu blanc de suite.

Toronto prend les devants 2-0 dans la série et pourrait obtenir son laissez-passer pour la finale avec une victoire lundi.

Des adversaires plus robuste

Minnesota beaucoup plus compétitives que mercredi. Plus en confiance, plus préparées, elles ont donné du fil à retordre à Toronto. L’équipe du Minnesota avait eu des problèmes pour se rendre à Toronto plus tôt cette semaine et avait dû annuler un entraînement.