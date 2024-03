Hockey féminin: neuvième victoire de suite pour Toronto

Le Mattamy Athletic Centre vivrait au rythme du hockey féminin vendredi soir. En cette Journée internationale des femmes, les équipes de la LPHF de Toronto et Montréal s’affrontaient.



Suite au succès retentissant de la Bataille de Bay St, l’ambiance était une fois de plus à la fête. Non pas sans rappeler l’atmosphère d’un match international, grâce en partie aux petites cloches à vache que tous les amateurs présents avaient reçus à l’entrée, ce match entre rivales était attendu.

Les 2554 personnes présentes ont eu droit à tout un spectacle. Match haut en intensité que Toronto a remporté par blanchissage. Une 9e victoire consecutive pour la troupe de Troy Ryan, et deuxième match de suite dans lequel Montréal est incapable de marquer contre Toronto.

Hannah Miller, Rebecca Leslie, Emma Maltais ont trouvé le fond du filet.

Kristin Campbell effectué 23 arrêts dans la victoire et a été élue joueuse du match.

Toronto a le vent dans les voiles et ouvre la marque

Avant le début de la rencontre, les joueuses de Troy Ryan étaient sur une séquence victorieuse de 8 matchs de suite.

Après avoir connu un début de saison difficile, les torontoises ont profité de belles performances de leur gardienne Kristin Campbell et de la joueuse vedette Natalie Spooner pour remonter au classement général.



Affichant complet, comme tous les matchs de la saison régulière, les partisans présents n’ont pas eu à attendre longtemps avant de pouvoir célébrer. Toronto s’est inscrit au tableau indicateur à 1:29 de la première période. Hannah Miller a touché la cible et inscrit son 6e but de la saison.