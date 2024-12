Les gros canons des Leafs ont raison des Prédateurs

Joseph Woll a effectué 22 arrêts dans la victoire et remporte un sixième départ consécutif.

Un drôle de but pour Nashville

L’entraîneur-chef des Leafs, Craig Berube, avait dit avant la rencontre que Nashville allait jouer avec l’énergie du désespoir. C’est exactement ce qui s’est produit. Les visiteurs ont entamé le match en lions. Contrôlant le jeu pendant une bonne partie de la première période.

Ils ont rapidement attaqué le filet de Joseph Woll qui a dû s’illustrer. Malheureusement pour le gardien des Leafs, les Prédateurs ont profité d’un rebond chanceux pour ouvrir la marque. Jonathan Marchessault a vu la rondelle rebondir sur la bande de façon un peu inhabituelle et a facilement poussé cette dernière dans le filet.

Un 5e but cette saison pour le Québécois qui dispute sa première saison avec Nashville, lui qui a signé un lucratif contrat cet été.

Deuxième période sans artifice

Malgré quelques occasions des deux côtés, aucune équipe n’a été capable de toucher la cible en période médiane. Les Leafs ont montré un peu plus de mordant et ont dominé leurs adversaires au niveau des tirs au but.