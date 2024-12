Les Islanders s’amusent face aux Maple Leafs

Les Maple Leafs étaient de retour devant leurs partisans samedi soir alors qu’ils recevaient la visite des Islanders de New York. Forts de leur victoire à Buffalo la veille, Toronto espérait continuer sur leur séquence victorieuse. Du côté des visiteurs, ils s’amenaient dans la ville reine avec une maigre fiche de 12-14-7 cette saison.

Les Islanders ont rapidement ouvert la marque en première. Ils ont pris le contrôle du match sans jamais regarder en arrière. Les visiteurs ont mené tout au long de la rencontre et ont donné la vie dure au gardien des Leafs.

Maxim Tsyplakov. Bo Horvat, Jean-Gabriel Pageau, Isaiah George et Noah Dobson ont déjoué Joseph Woll, alors que Mathew Barzal a marqué dans un filet désert.

William Nylander (2) et Bobby McMann ont été les seuls buteurs pour les Leafs.

Les Islanders donnent le ton

Les hommes de Patrick Roy ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Profitant d’une passe de Bo Horvat, Maxim Tsyplakov n’a pas raté sa chance. Son tir sur réception a facilement eu raison du gardien Joseph Woll.



New York a doublé son avance quelques instants plus tard lorsque le tir du poignet de Bo Horvat a fait bouger les cordages. Un 9e but cette saison pour Horvat. Deux but en moins de 5 minutes pour New York.