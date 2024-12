Soirée difficile pour Matt Murray et les Leafs qui s’inclinent face aux Capitals

De retour de Détroit où ils avaient gagné la veille, les Maple Leafs accueillaient les Capitals de Washington samedi soir à l’Aréna Scotiabank.



Alex Ovechkin effectuait son retour au jeu après plus de 40 jours d’absence en raison d’une blessure. Du côté des Leafs, le capitaine Auston Matthews manquait toujours à l’appel. Blessé au haut du corps, la date de son retour au jeu est encore inconnue.

Les Maple Leafs ont entamé la rencontre en force et ont pris les devants grâce à un but de John Tavares. Malheureusement pour eux, les Capitals ont rapidement créé l’égalité en profitant d’un mauvais but accordé par le gardien Matt Murray.

Nic Dowd, Andrew Mangiapane, Jakob Chychrun et Tom Wilson ont déjoué le gardien des Leafs alors qu’Alex Ovechkin a solidifié la victoire de son équipe en marquant dans un filet désert.

Bobby McMann a été l’autre marqueur des Leafs dans la défaite de 5-2.

Tavares au sommet de sa forme avec les Leafs

Les Maple Leafs ont ouvert la marque à 3:14 de la première période. Bien posté devant le filet, John Tavares a fait dévier le tir de la ligne bleue de Simon Benoit. Un 18e but cette saison déjà pour le vétéran qui montre une fiche d’un point par match jusqu’à présent. Le québécois Simon Benoit a obtenu sa 4e passe de la saison sur le but.