Auston Matthews et William Nylander prennent les choses en main dans la victoire des Leafs

Le capitaine Auston Matthews y allait dans le même sens. « Je suis fier des gars. Nous avons joué un 60 minutes complet et nous n’avons pas lâchés. Nous n’avons pas perdu notre calme et nous sommes restés focus. Les deuxième et troisième périodes étaient de bonnes périodes pour notre groupe. »

Auteur Cindy Caron Cindy Caron s'occupe de la couverture des Maple Leafs de Toronto depuis 2018. Elle est aussi passionnée de musique et voyages. Twitter: @CinCaron