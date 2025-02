Alex Steeves s’illustre dans la victoire des Leafs sur les Hurricanes

Ils ont par la suite chanté l’hymne canadien à tue-tête. Plusieurs partisans portaient fièrement des chandails d’Équipe Canada et non des Leafs.

Départ canon pour les Leafs

Récemment rappelé par les Leafs en raison de la blessure à l’attaquant Max Pacioretty (bas du corps), Alex Steeves n’a pas tardé avant de trouver le fond du filet. Profitant d’une belle passe de John Tavares, Steeves a facilement marqué grâce à un tir sur réception à 2:50 du premier vingt. Un premier but en carrière dans la LNH pour l’attaquant de 25 ans.

Steeves a marqué 29 buts en 40 parties avec les Marlies avant son rappel.

Les Maple Leafs font la vie dure au gardien des Hurricanes

Les Leafs ont doublé leur avance sur la séquence suivante. Un cafouillage devant le filet des Canes s’est terminé avec une rondelle dans le filet poussée par accident par le vétéran Jordan Staal. Pontus Holmberg a été crédité pour le but. 2-0 Leafs

Alex Steeves a une fois de plus fait sentir sa présence. Son entrée en zone adverse suivie d’un tic-tac-toes parfait entre Steeves-Lorentz et Kampf a conduit au troisième but des Leafs.