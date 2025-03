Les Panthers donnent une leçon de hockey aux Maple Leafs

De retour d’un long voyage sur la côte ouest, les Maple Leafs étaient en action à l’Aréna Scotiabank jeudi soir.

Un duel de taille les attendait alors qu’ils recevaient la visite des champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride. Un match d’une grande importance pour la course au premier rang de la division Atlantique, alors que les deux équipes se livrent une chaude bataille depuis quelques semaines.

Malgré avoir pris les devants dans la rencontre et donné le ton, les Maple Leafs ont par la suite vu les visiteurs prendre le contrôle de la partie. John Tavares et Max Domi ont déjoué Sergei Bobrovsky alors que Sam Bennett (2) et Niko Mikkola ont eu raison d’Anthony Stolarz. Défaite de 3-2 pour les Leafs.

Le retour de Tanev et les débuts de Carlo et Laughton

Les 19 201 partisans présents avaient eu une bonne nouvelle avant le début de la rencontre. Le défenseur Chris Tanev effectuait son retour au jeu, lui qui s’était blessé le 25 février dernier face aux Bruins.

Récemment obtenus à la date limite des transactions, les deux nouveaux venus, Brandon Carlo et Scott Laughton prenaient part à leur premier match à domicile.