Les Maple Leafs célèbrent la Saint-Patrick avec une victoire

Mitch Marner a obtenu sa 60e passe de la saison sur le but.

Nick Robertson s’est racheté pour les 2 pénalités dont il a écopé plus tôt dans la partie. Bien placé devant le filet, il profite d’une passe de Max Domi pour marquer son 12e but de la saison. La chimie opère pour le troisième trio des Leafs.

Auston Matthews en rajoute pour les Leafs. Il est patient avec la rondelle et son tir se retrouve dans la lucarne. But en AN et 25e but de la saison pour le capitaine.

McMann en rajoute pour les Leafs et chasse Wolf du match

Après avoir vu ses partenaires de trio Max Domi et Nick Robertson noircir la feuille de pointage, Bobby McMann a fait de même. Son tir du poignet eu raison de Dustin Wolf qui a été chassé du match pour la première fois de sa carrière dans la LNH.

Calgary a marqué un deuxième but dans les dernières secondes du match. Le tir de Kevin Bahl a dévié sur Scott Laughton pour se retrouver derrière Woll. Un but malchanceux pour Toronto. Victoire de 6-2 pour les Leafs.

Échos de vestiaire

William Nylander a obtenu 3 points dans la victoire. « Le plus important était de sortir fort et d’être compétitifs. Nous l’avons montré ce soir. On se sent bien mais c’est seulement une victoire, nous devons continuer sur cette lancée », a-t-il dit.

Avec ses 3 points, Nylander montre maintenant une fiche de 598 points en carrière et dépasse Frank Mahovlich au neuvième rang des pointeurs de l’histoire des Leafs.

L’entraîneur Craig Berube avait de bons mots pour son capitaine Auston Matthews. « Il est un leader n’est-ce pas? Il a montré le chemin avec son effort et son travail. »