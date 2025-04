Anthony Stolarz et les Maple Leafs blanchissent les Blue Jackets

Ce même Nylander a une fois de plus touché la cible 3 minutes plus tard. Patient avec la rondelle et ne rate pas sa chance de marquer son deuxième de la soirée. Son tir du poignet a raison de Merzlikins du côté du bloqueur. 44e but cette saison.

Avec son deuxième but du match, Nylander obtient son 261e but en carrière dans la LNH. Ce but le place ainsi au neuvième rang de l’histoire des meilleurs buteurs des Leafs, devant Wendel Clark. Nylander est actuellement le deuxième meilleur buteur de la ligue derrière Leon Draisaitl.

Un combat et un autre but pour Toronto

Les Québécois Simon Benoit et Mathieu Olivier ont jeté les gants en milieu de troisième période au grand plaisir des 19 179 spectateurs. Le défenseur des Leafs et le dur à cuir des Blue Jackets ne se sont toutefois pas livré un combat très excitant. En bout de ligne ils ont été séparés par les arbitres et il n’y a pas eu de gagnant.

Le capitaine des Maple Leafs, Auston Matthews, a marqué son 30e but de la saison avec 3:33 à faire à la rencontre pour confirmer la victoire de son équipe. Il atteint le plateau des 30 buts pour la neuvième fois de sa carrière.

Échos de vestiaire

Anthony Stolarz: «C’est sûr que le jeu blanc est cool mais à ce point-ci de la saison, ce qui compte c’est les 2 points au classement. Nous voulons gagner la division.»