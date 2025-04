Les Maple Leafs finissent la saison régulière avec une victoire en prolongation

Une fin de match enlevante pour les Leafs

Alors que les partisans avaient un peu perdu espoir, Philippe Myers a réduit l’avance des visiteurs. Le défenseur des Leafs a servi une tasse de café à deux joueurs des Red Wings avant de déjouer Talbot entre les jambières. Un 2e but cette saison pour Myers.

Chris Tanev a fait rugir la foule avec 1.8 seconde à faire au match. Alors que Toronto avait retiré son gardien au profit d’un attaquant additionnel, le tir de Tanev a ramené les deux équipes à la case départ.

Scott Laughton a procuré la victoire aux Leafs dès les premiers instants de la période de temps supplémentaire en poussant la rondelle derrière Talbot.

Cinquième victoire de suite pour Toronto qui l’emporte 4-3.

Échos de vestiaire

Simon Benoit sur ce match sans signification pour les Leafs: « Notre approche était de garder nos bonnes habitudes pour entrer en séries avec ces habitudes-là et jouer de la bonne façon. Évidemment aussi de ne pas se blesser. On sort avec la victoire et c’est tant mieux. »