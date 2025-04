Auston Matthews et les Maple Leafs aspirent aux grands honneurs

Les séries éliminatoires de la LNH débutent ce dimanche de Pâques pour les Maple Leafs. Pour une première fois depuis 2004, ils affronteront en séries leurs rivaux de l’Ontario, les Sénateurs d’Ottawa. Tous les regards seront tournés vers la «bataille de l’Ontario».

Une chaude lutte à prévoir

Le capitaine Auston Matthews et ses coéquipiers savent qu’un défi de taille les attend. Les Sénateurs ont remporté les trois matchs entre les deux équipes cette saison, et participent aux séries pour une première fois depuis 2017. Ils arriveront à Toronto affamés.



« Nous avons joué toute la saison pour avoir cette opportunité. Nous devons être prêts et nous battre. Y aller un match à la fois. Nous voulons être une équipe qui est dure à affronter » a dit Matthews après la pratique de samedi.

Après avoir représenté les États-Unis ensemble à la Confrontation des quatre nations en février, Auston Matthews et Brady Tkachuk donneront tout ce qu’ils ont pour amener leur équipe à la ronde suivante.

Le noyau des Leafs, composé d’Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares et Morgan Rielly, devra produire s’il veut espérer passer au travers de celui des Sénateurs. Brady Tkachuk, Tim Stuzle, Jake Sanderson, Thomas Chabot et Claude Giroux tiendront tête aux Leafs.

« Ça va être une guerre »

Le défenseur Simon Benoit, qui dispute sa deuxième saison avec les Leafs, est prêt pour la bataille de l’Ontario. « C’est l’fun pour les fans, y’a pas de doute. On sait que ça va être une guerre et on va arriver prêts, ça c’est sûr. Nous allons devoir utiliser leurs faiblesses à notre avantage. On sait qu’il vont arriver prêts aussi, mais ça va être une bataille », a-t-il dit.