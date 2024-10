Simon Benoit entame sa deuxième saison à Toronto avec confiance

Un nouvel entraîneur et de nouveaux systèmes pour les Leafs

Un des moments marquants de l’été pour les Leafs fût le congédiement de l’entraîneur Sheldon Keefe. Après 5 saisons à la barre de l’équipe, il a été remplacé par Craig Berube. Ce dernier a mené les Blues de St-Louis à la conquête de la Coupe Stanley en 2019.



«Ça se passe bien. C’est sûr que c’est un coach vraiment intense. Il aime les joueurs qui travaillent fort. Il ne veut pas qu’on soit complaisant, donc ça va nous faire du bien. C’est mon genre de jeu donc pour moi ça ne fait pas de grosse différence. J’ai bien hâte de voir où il va nous amener.»

«En ce moment, on veut juste s’habituer avec les nouveaux joueurs, nouveaux systèmes, trouver un groove. Quand la saison va commencer on va être prêts . Les matchs préparatoires c’est fait pour se remettre dedans et peaufiner des petites affaires avant que la saison commence.|

L’arrivée de plusieurs champions et vétérans d’expérience

Les Maple Leafs ont fait l’acquisition de plusieurs vétérans et champions en titre de la Coupe Stanley. Oliver Ekman-Larsson, Anthony Stolarz et Steven Lorentz se sont amenés dans la ville reine après avoir soulevé la coupe avec les Panthers de la Floride en juin dernier.



L’ancien capitaine du tricolore Max Pacioretty (35 ans) et le défenseur Chris Tanev (34 ans) se sont également joints à l’équipe.



«Ça amène beaucoup d’expérience, quand t’as des gars qui ont gagné la coupe et savent ce que ça prend pour se rendre loin en séries. Ça amène une nouvelle dynamique. Ces gars-là vont nous amener un certain calme quand ça ne va pas trop bien, pour nous garder dans le droit chemin, pour qu’on puisse se rendre loin et avoir la tête froide dans tout ça.»

Une défaite en séries qui a fait mal

Benoit, 26 ans, participait à ses premières séries éliminatoire l’an dernier. Les Leafs ont une fois de plus été éliminés au premier tour alors qu’ils se sont inclinés en 7 matchs face aux Bruins.



«Pour moi c’était une année d’apprentissage, c’était mes premières séries. Les séries, c’est un autre type de jeu, c’est un autre type de hockey complètement. Les deux premières parties, j’ai senti que je m’ajustais un peu.»



«Après, plus la série avançait, plus je prenais mon aise. Les deux derniers matchs, on s’est donné jusqu’au bout pour ramener ça à 7 matchs, et c’est vraiment plate qu’on ait perdu. On voulait gagner, mais ça reste l’an dernier. On a appris de cette expérience là, et on va essayer de se rendre plus loin cette année», conclut-il.

Les Maple Leafs entament leur saison sur la route à Montréal ce mercredi 9 octobre. Ils disputeront leur premier match à domicile de la saison le 12 octobre contre Pittsburgh.