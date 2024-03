Simon Benoit signe une prolongation de contrat avec les Leafs

Les Maple Leafs ont annoncé vendredi avoir accordé une prolongation de contrat de 3 ans au défenseur québécois Simon Benoit. Le joueur de 25 ans touchera 1,35 million $ par an pour les trois prochaines saisons.

Son travail acharné est récompensé

Non repêché, Benoit s’est amené avec à Toronto en août dernier après avoir été libéré par les Ducks d’Anaheim.

Avec un contrat d’un an de 775 000 $ en poche, il avait la ferme intention de faire sa place. « C’est une erreur de leur part (Les Ducks), mais c’est une victoire pour Toronto », avait-il dit lors de son arrivée dans la ville reine.



Après avoir connu un camp d’entraînement difficile en raison d’une blessure et de la congestion à la ligne bleue, Benoit s’est rapporté au club-école des Marlies. Profitant des nombreuses blessures affectant la brigade défensive, il a été rappelé en novembre et s’est établi depuis.

« Ça me donne de la stabilité et ça me laisse la chance de m’établir encore plus comme joueur. Ce contrat est une reconnaissance que le travail paie et ça fait chaud au coeur », affirme-t-il.

Saisir l’opportunité

Depuis son rappel, Benoit s’est imposé avec les Leafs et est devenu un favori de la foule.

Il est le meneur de l’équipe au chapitre des mises en échec avec 204.