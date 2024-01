Simon Benoit s’impose avec les Leafs et devient un favori de la foule

Arrivé avec à Toronto en août avec comme seul objectif d’obtenir un poste avec l’équipe, le Québécois Simon Benoit a fait plus que se tailler une place dans l’alignement des Maple Leafs: il a également conquis le coeur des partisans.



Conversation avec le nouveau favori des amateurs de hockey de Toronto.

Blessure au camp et début de saison incertain

Débarqué au camp d’entraînement des Leafs avec un contrat d’un an en poche, les débuts de Benoit avec l’organisation ne se sont pas passés comme prévu. Blessé au dos lors des premiers jours du camp, il a dû s’absenter, ce qui a nui à ses chances de débuter la saison avec les Leafs.



En raison de la congestion à la ligne bleue et du retard acquis en raison de sa blessure, le défenseur a dû commencer la saison dans la Ligue Américaine avec les Marlies.



«Je vraiment travaillé fort au début de l’année pour remonter. J’ai eu un début de saison difficile. L’ajustement et aussi ma blessure. J’ai travaillé pour faire ma place et j’ai été in et out du line up.»



Benoit a disputé deux rencontres avec les Marlies avant d’être rappelé par les Leafs suite aux nombreuses blessures qui ont frappé la brigade défensive en début de saison. Le joueur de 25 ans a finalement fait ses débuts avec les Leafs le 6 novembre dernier.

Simon Benoit saisi l’opportunité

Profitant des blessures à Timothy Liljegren et Mark Giordano, Benoit a passé la majorité du mois de novembre dans l’alignement. Alors que tous croyaient qu’il serait rétrogradé au profit de Conor Timmins ou William Lagesson lorsque Liljegren et Giordano seraient de retour, il a plutôt forcé la main à l’entraîneur Sheldon Keefe à le garder.



Non seulement est-il resté dans l’alignement, mais il a été promu dans le top 4 où il forme présentement une paire avec Jake McCabe.

Le jeu simple et physique que prône Benoit manquait aux Leafs depuis la blessure de Jake Muzzin et les départs de Luke Schenn et Erik Gustafsson cet été. Même s’il n’a noirci la feuille de pointage qu’à deux reprises cette saison (1 but et 1 passe) ses efforts ont été récompensés par son entraîneur.



«Je travaille fort. Les points ce n’est pas quelque chose qu’ils s’attendent de moi mais c’est l’fun d’être récompensé. C’est sûr que tu veux contribuer mais ils ne s’attendent pas à ça de moi. Ils veulent que je joue ma game défensive et sois physique. Je me concentre sur mon travail simple et je m’assure de donner cet aspect là.»



«Moi et Cabber on fait un bon duo. On se complète bien. Il est bon pour sortir la rondelle de la zone et moi je suis bon pour entrer dans la zone et fermer le « gap« . On continu de travailler ensemble et ça va bien.»

Le nouveau favori de la foule

Non seulement s’est-il bien établi, mais Benoit est rapidement devenu un favori des partisans des Leafs. N’ayant pas peur de bloquer les lancers et asséner les mises en échecs, autant ses coéquipiers que les partisans apprécient son travail acharné.



Après avoir reçu la ceinture remise au meilleur joueur du match suite à la victoire des Leafs à Anaheim face à son ancienne équipe, il avait dit en riant: «Merci les gars. Je ne peux pas compter de buts, mais je suis heureux de frapper des corps pour vous!» Citation devenue virale depuis sur les réseaux sociaux.



Le principal intéressé n’était pas trop au courant de l’engouement des fans à son égard. «Ma blonde m’en parle un peu. Je ne lis pas les réseaux sociaux, je n’ai pas Twitter. Je ne lis pas les commentaires, j’essaye de me garder loin de ça. Si les fans m’aiment je suis vraiment content, je suis reconnaissant, mais, écoute, je fais juste ma job.»



Certains fans ont même lancé une mini campagne sur la plateforme X (anciennement Twitter) dans le but de l’envoyer au match des étoiles avec le vote du public. «Oh pour vrai? Ça je ne savais pas, mais je l’apprécie vraiment. Merci aux fans!», ajoute-t-il en riant de la situation.

Nouveau contrat à venir avec les Leafs?

Le Lavallois, qui sera joueur autonome avec compensation à la fin de la présente campagne, est éligible à signer une prolongation de contrat depuis le 1er janvier. Il avoue ne pas avoir eu de discussions à ce sujet pour l’instant.



«Je ne pense pas à ça. Je me concentre sur chaque game. J’essaye de garder ma place dans le line up mais ça va être à la direction de décider s’ils veulent me garder à long terme ou non.»