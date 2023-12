Le Québécois Simon Benoit veut faire sa place avec les Maple Leafs

Congestion à la ligne bleue, Benoit veut rester

Une blessure au dos l’ayant tenu à l’écart pour une portion du camp d’entraînement, il n’a su se tailler un poste avec l’équipe pour entamer la saison. Il faut dire qu’il y a congestion à la ligne bleue des Leafs (Rielly, Brodie, McCabe, Liljegren, Giordano et Timmins), et que ses chances de percer le top-6 étaient minces.

Suite à la blessure de Timothy Liljegren, il a été rappelé par les Leafs le 4 novembre dernier. Depuis, il joue sur la troisième paire défensive de l’équipe. Déterminé à rester avec l’équipe, il tente de faire sa marque à chaque présence sur la glace.

«C’est sûr que je viens d’être rappelé. Pour moi, je focus sur ma game. Je joue avec Lagesson en ce moment, et on se concentre sur ce qu’on peut faire dans le moment présent pour aider l’équipe. On veut être physique et ça semble fonctionner. Le reste, on travaille chaque jour pour améliorer le tout.»

Sans promesse de son entraîneur, il sait qu’il pourrait être rétrogradé à tout moment. Est-ce une pression additionnelle?

«Je peux pas penser à ça. Je ne lis pas les réseaux sociaux non plus, je me tiens loin de ça. En ce moment je joue et je fais du mieux que je peux avec le temps que j’ai. Mon but est de garder mon spot. C’est sûr que c’est une game compétitive, mais je veux pas penser à ça. J’essaye de garder mon jeu simple et faire du mieux que je peux.»