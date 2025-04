Les Maple Leafs ratent une fois de plus une opportunité d’éliminer les Sénateurs

Les Maple Leafs étaient de retour à domicile mardi soir. Après avoir subi la défaite à Ottawa samedi, ils tentaient une fois de plus de remporter la bataille de l’Ontario. Toronto n’a pas éliminé une équipe sur la patinoire de la rue Bay depuis 2004!

Dans un match d’une grande importance, le noyau des Leafs s’est effondré. Les joueurs vedettes ont été absents et les Leafs ont connu une soirée désastreuse. Le Québécois Thomas Chabot a marqué le but de la victoire pour les Sénateurs en deuxième période. Dylan Cozens a compté le but d’assurance alors que Tim Stutzle et Brady Tkachuk ont tous deux poussé la rondelle dans un filet désert.

Linus Ullmark a été parfait devant le filet des visiteurs en effectuant 29 arrêts. Ottawa l’emporte 4-0.

Les Leafs montrent une fiche de 1-13 lors des matchs d’élimination depuis l’arrivée de Matthews, Marner et Nylander avec l’équipe.

Ambiance tendue

Une atmosphère de nervosité régnait dans l’amphithéâtre avant le début de la rencontre. Les partisans sont habitués aux déceptions et même une avance de 3-1 dans une série n’est pas assez. Les souvenirs de la série contre Montréal en 2021 sont encore frais en mémoire.