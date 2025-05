Les Maple Leafs se font humilier par les Panthers et font face à l’élimination

Après s’être inclinés à deux reprises en Floride, les Maple Leafs étaient de retour à domicile mercredi soir. La série égale 2-2, Toronto espérait prendre les devants avant de retourner à Sunrise pour le sixième match.

Au grand désarroi des amateurs de hockey présents, les Leafs ont disputé leur pire match des séries. Une rencontre où ils ont laissé les visiteurs prendre le contrôle absolu et une très confortable avance de 6 buts!

Le gardien Joseph Woll a été remplacé par Matt Murray après le cinquième but des visiteurs. Nick Robertson a été le seul buteur des Leafs dans un match catastrophique. Les Leafs ont marqué seulement un but lors des 2 derniers matchs et Auston Matthews n’a pas marqué en séries face aux Panthers en 10 matchs. Toronto n’a pas beaucoup de chances de l’emporter si les gros canons ne produisent pas. Matthews et Marner sont pointés du doigt.

Les Maple Leafs se sont fait huer dès les dernières minutes de la première période, et ce pour le reste de la partie. Quelques partisans ont même lancé leurs chandails de l’équipe sur la glace en signe de mécontentement en troisième. Embarrassante soirée pour les « Buds ».

Après avoir pris les devants 2-0 dans la série, les Leafs tirent maintenant de l’arrière 3-1 et feront face à l’élimination vendredi soir.