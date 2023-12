Livres 2023: les coups de cœur de notre chroniqueur

C’est à 14 ans que l’auteur écrit ce livre inspiré par le statut d’autiste de son jeune frère. Le plus difficile est souvent le regard des autres.

Quand Antony invitait ses amis chez lui, certains riaient de son frère et cela était très blessant. Son plus grand rêve serait que le monde soit plus sensibilisé à la réalité des personnes autistes et à celle de leur famille, car le diagnostic est malheureusement de plus en plus fréquent.

3. Rose-Aimée Bélanger à l’ombre des chuchoteuses, biographie, Sudbury, Éditions Prise de parole.

Danielle Carrière-Paris nous propose un portrait de la sculptrice franco-ontarienne ayant connu le plus fulgurant succès (elle est décédée ce 12 novembre 2023 à 100 ans).

Les personnages féminins et masculins qui peuplent l’imaginaire de Rose-Aimée Bélanger sont inspirées de ses observations quotidiennes, des membres de sa famille ainsi que des gens du voisinage, rencontrés au hasard pendant qu’ils vaquent à leurs activités journalières.