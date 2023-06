Réussir en étant trop Clémence

En 1954, elle fait partie de la première cohorte du Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Nulle en diction, ridicule en comédie française, encore plus en tragédie, elle ne peut pas être bonne parce qu’elle est trop… Clémence. Elle termine sa formation sans diplôme.

Radio-Canada lui confie plusieurs rôles au fil des ans. Elle écrira un monologue sur ses débuts au sein de cette société d’État: Ce que toute jeune débutante devrait savoir, ou Mon entrée à Radio-Canada.

Public charmé et désarçonné

Clémence innove en étant la première femme humoriste à occuper seule la scène ET en offrant des monologues ou des chansons nées sous sa plume.

Girard écrit que «le public est à la fois charmé et désarçonné par cette jeune femme à l’air innocent qui balance des choses énormes». On se demande si elle est niaiseuse ou sérieuse. «J’étonnais et c’est ça qui a fait mon succès.»

Jacques Normand a été le mentor de Clémence. Il lui a appris l’art du micro et de la salle, plus le droit d’improviser. Elle a toujours eu un texte de base, mais elle s’autorisait à en sortir puisqu’elle en était l’auteure.