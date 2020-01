Le Théâtre Novo et ses femmes à Whitby samedi

Le Théâtre Novo, de Toronto, présente sa pièce Rose, épines, cendres et dentelle, ce samedi 25 janvier à 19h30 à la salle communautaire Olga-Lambert de l’école secondaire Saint-Charles-Garnier à Whitby.

Conçue par Lina Blais et Nathalie Nadon, Rose, Épines, Cendres et Dentelle «trace un portrait de la femme dans toute sa profondeur, sa détresse, sa lucidité, sa laideur, sa force, sa légèreté et sa beauté».

C’est un collage de scènes en équilibre entre poésie, chanson et théâtre, conjurant des auteurs et interprètes aussi divers que Racine, Ovide, Maryse Pelletier, Alfred de Musset, Clémence Desrochers, Lynda Lemay, Kurt Weill et Serge Reggiani.