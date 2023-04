Rose-Aimée Bélanger: équilibre entre fragilité et rondeurs

Son mari, Laurent Bélanger, est un pilier de la communauté du Témiscamingue ontarien. Il est entrepreneur, conseiller scolaire, organisateur politique, juge de paix (et admirateur du talent de son épouse).

Personnages du quotidien

Les personnages féminins et masculins qui peuplent l’imaginaire de Rose-Aimée Bélanger sont inspirées de ses observations quotidiennes, des membres de sa famille, ainsi que des gens du voisinage «rencontrés au hasard pendant qu’ils vaquent à leurs activités journalières».

À 52 ans, lorsque presque tous les enfants ont quitté le foyer familial, l’artiste se tourne vers l’art. Elle façonne d’abord la terre cuite, le grès, l’argile, puis découvre le bronze.

C’est vers 1995 que ses sculptures jusqu’alors filiformes deviennent de plus en plus arrondies. Le grès cède au bronze, matériau que se marie parfaitement à la rondeur de nouvelles créations.

«Je veux exploiter toutes les facettes du volume. Avec le temps, mes personnages doivent, tout en devenant de plus en plus imposants, devenir de plus en plus gracieux et sensuels. En fait, je cherche l’équilibre, entre fragilité et rondeurs.»