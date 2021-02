Une fois que la forme est donnée à notre bloc de glace, il faut utiliser le ciseau à dents pour affiner la silhouette et ajouter les détails. Dans cette phase, la précision est de rigueur.

Faire une sculpture de glace sans outils

Si vous voulez faire quelque chose de plus simple qui ne nécessite pas d’outils, nous avons une solution pour vous ! Vous aurez besoin de contenants et d’un congélateur. Pot de crème glacée vide, bol, saladier, tube… Tous les récipients peuvent être utilisés! Vous pouvez ajouter différentes formes afin de créer une sculpture encore plus impressionnante!

Et si vous faisiez un champignon de glace? Prenez un pot de crème glacée vide. Remplissez-le d’eau avant de le placer au congélateur pour au moins 24 heures. Il fera le pied de votre champignon.

Ensuite, reproduisez la même action dans un saladier. Pour lui donner l’aspect d’un véritable champignon, vous pouvez ajouter du colorant rouge.