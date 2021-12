Livres 2021 : les cinq coups de cœur de notre chroniqueur

Au fil de l’année 2021, j’ai recensé exactement 106 ouvrages pour l-express.ca. C’est un nombre record. Cela va du roman à l’essai en passant par la nouvelle, le récit et le livre-jeunesse. Le temps est venu de vous présenter mes cinq coups de cœur. On y trouve un récit et quatre romans.

1. Né coupable, récit de Florence Cadier (Éditions Talents Hauts)

Voici une illustration glaçante du racisme institutionnel aux États-Unis dans les années 1940.

Le jeune Afro-Américain George Stinney, 14 ans et innocent, a eu le procès le plus expéditif et le plus scandaleux du XXe siècle. Il fut le mineur le plus jeune à avoir été soumis à la chaise électrique aux États-Unis.

2. Jonas, roman de Lily Arcœur (Éditions Hugo & Cie)

Cet ouvrage peint un portrait poignant du drame des adolescents homosexuels. Ils peuvent être rejetés par leurs amis et par leur foyer familial qui aurait dû être un rempart.

Le pire pour eux, ce n’est finalement pas parce qu’ils sont rejetés par tout le monde… c’est qu’ils finissent par se rejeter eux-mêmes.

3. Tableau final de l’amour, roman de Larry Tremblay (Éditions La Peuplade)

Francis Bacon (1909-1992) est un peintre britannique reconnu pour la violence, la cruauté et la tragédie de ses portraits. L’auteur s’est inspiré de la vie du peintre britannique Francis Bacon (1909-1992) pour écrire ce roman.