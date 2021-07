Homophobie, harcèlement et outing chez des jeunes LGBTQ français

Presque toutes les semaines, je découvre un roman ou un récit sur une thématique LGBTQ. Le plus récent est Jonas, de l’écrivaine française Lily Arcœur. Il s’agit en grande partie d’un texte sur l’acceptation de soi en désaccord avec son environnement familial.

Adam et Ève, pas Adam et Yves !

Nous sommes à Paris, en 2012. La narratrice est Louve, 16 ans, et c’est son frère de 15 ans qui s’appelle Jonas. Inséparables, presque comme des jumeaux, ils fréquentent un lycée catholique, et leurs parents affichent ouvertement leur homophobie, notamment leur opposition farouche au mariage de même sexe.

Plusieurs passages du roman portent sur les manifs contre « le mariage pour tous ». Les parents y participent et défilent en arborant le slogan « C’est Adam et Ève, pas Adam et Yves ! ».

À noter que le mariage de même sexe deviendra légal en France le 17 mai 2013 (vers la fin du roman).

Forcé de sortir du placard LGBTQ

L’arrivée d’un nouveau lycéen crée un émoi à plus d’un titre. William est anglais et presque toutes les filles tombent sous les charmes de ce beau gosse. Il change de blonde à chaque mois.