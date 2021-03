«Je les aime et ils m’aiment, mais j’ai le droit d’avoir une vie à moi, et je ne me sens plus coupable ou ingrat d’avoir envie de vivre autre chose que de m’occuper de mes frères et sœurs.»

La plume de Samuel Champagne est finement ciselée. Il excelle dans l’art de peindre les situations et les sentiments complexes avec brio. «Être amoureux, écrit-il, c’est comme être extrêmement malheureux et infiniment heureux tout à la fois. Il faut beaucoup de courage pour être heureux.»