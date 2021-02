Ni hétéro ni gai… donc plutôt bisexuel

James n’a jamais eu à annoncer son orientation sexuelle à personne. Il était tranquille quand il se pensait hétéro. Ce n’est plus le cas, bien entendu.

James se dit que les gens ne vont pas penser qu’il est bisexuel en le voyant avec Isaac. Bang, ils vont dire: James est gai. Or, l’adolescent ne veut pas qu’on pense qu’il est quelque chose qu’il n’est pas.

«D’où ça sort?»

Le roman décrit très bien comment un ado peut se mettre à sentir son intérieur se serrer sous le poids de ses envies et de ses attentes. Comment quelqu’un devient plus qu’un ami… Comment on peut avoir peur de ce qu’on veut.

«J’ai véritablement un kick sur Isaac. Il est vraiment génial, mais… mais c’est un gars! D’où ça sort?»

Les échanges entre James et Isaac sont directs, en paroles et en attouchements. On sent avec brio comment, tout à coup, James pense à Isaac «comme ça». Il a besoin d’entendre quelqu’un lui dire qu’être amoureux d’une fille ou d’un gars, c’est pareil, «t’as l’impression de flotter un peu».