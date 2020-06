Coincé entre qui je suis et qui on croit que je suis

Comme Antonin est un artiste, l’auteur fait vibrer cette corde avec brio. «Je me suis sculpté en forme de tout ce que les autres voulaient. J’ai tenté de me forcer à adopter telle ou telle identité, pour leur plaire. Mais ma sculpture, elle a reçu trop de coups, elle est tombée. Et je me suis fracassé en mille morceaux. C’est à moi de choisir quels morceaux ramasser pour me reconstruire.»

Antonin choisit de révéler sa vraie identité, sa vraie orientation, d’abord à son frère, puis à son meilleur ami, enfin à ses parents. «– Ils savent tout. – Comment tu te sens? – Vivant…»

Il est encore tôt, mais il y a de bonnes chances que ce roman figure sur la liste de mes coups de cœur en 2020.