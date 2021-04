Quatre garçons victimes de violence sexuelles

Victimes de violences sexuelles, les quatre jeunes extériorisent ce mal commun différemment, mais on en mesure toute l’ampleur et toutes les conséquences en s’immergeant dans le quotidien et l’intimité de Saphir, Biscotte, Esteban et Lenny.

Secrets

Saphir n’arrive pas à dire à voix haute «il me touche, il fait des choses qu’il ne devrait pas faire.» Mais pourquoi ne dit-il rien? La réponse est poignante: «le dégoût, la honte, pas envie que ça se sache».

L’autrice explique avec brio cette «peur qu’ils devinent», sous-jacente chez chaque jeune victime.

Lenny aime bien Gilbert car il est drôle et gentil. Gilbert s’intéresse à lui, comme s’il était une personne aussi importante qu’un adulte. Mais voilà que Gilbert s’arrange pour glisser quelque chose dans la poche arrière du jean de Lenny… et de caresser le petit cul.

Honte

Gilbert offre des cadeaux prisés (jeux vidéo, console, téléphone intelligent), l’invite sur son bateau pour une fin de semaine et partage son lit pour avoir «droit à un petit cadeau quand même».