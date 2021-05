«C’est risqué d’être / Autochtone / Homosexuel / Soi / Imprévisible / Le Monde n’est pas assez grand / Pour t’aimer sans te faire mal»

Une poésie qui souligne la discrimination

Le poète natif de la Première Nation Malécite du Madawaska, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, a choisi d’y aller d’un uppercut.

Fif, pédé, tapette, c’est plus direct qu’homosexuel ou gai. La discrimination et l’intimidation sont dès lors mises en exergue dans sa poésie. Le but premier de Michael n’est pas un désir de provocation; il espère plutôt susciter une réflexion sur l’homosexualité et les Premières Nations.

Ses origines wolastoqiyik (malécites) donnent lieu à des tournures colorées et imagées, comme en font foi ces quelques vers de sa poésie: «Je me cache / Tortue sans carapace / Arbre sans racines / Nuit sans lune / Loup sans fourrure / Aigle sans ailes / Tambour sans peau».

Poésie militante

Fif et sauvage est une prise de parole, un recueil de poésie qu’on peut qualifier de militant.