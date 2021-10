Le Francis Bacon de Larry Tremblay peint le corps et son cri

Le romancier note deux ou trois fois que Francis Bacon était attiré par les hommes mûrs, costauds, virils, plus difficiles à aborder, qu’il rencontrait dans les ruelles sombres et potentiellement dangereuses. Il aimait draguer des hétéros, car cela affolait son désir et décuplait son plaisir.

La souffrance nourrit Francis Bacon

Quelques chapitres portent sur la brève relation que Bacon a eu avec un jeune artiste rencontré à New York. Il l’invite à séjourner avec lui à Tanger. Là où il a jadis été « accueilli comme de la chair fraîche dans les bars de pédés ».

Pour le narrateur, il est impossible de déceler, dans un acte sexuel, la différence entre souffrance et jouissance. « Peut-être étais-je ainsi fait que je ne pouvais aimer sans cruauté et être aimé sans violence ? » Un baiser est plus violent qu’un viol.

Au dire de Francis Bacon, l’art n’appartient pas au domaine de l’éthique. Il se nourrit de vérité et cela n’a rien à voir avec le mal, le bien, le bonheur, le malheur. Selon l’artiste, il n’y a toujours eu qu’une seule chose à peindre : le corps et son cri. D’un tableau à un autre, il déambule dans l’anatomie déformée, lacunaire, défaillante du sujet.

Le style cru de Larry Tremblay

Larry Tremblay illustre bien comment, dans les portraits peints par Francis Bacon, les traits du visage sont toujours violentés, exacerbés, distordus, ni tout à fait féminins ni tout à fait masculins. La personne devient primitive, brute, moins humaine, plus animale.