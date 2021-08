Disparition et dissimulation dans le roman Sous terre, de James Delargy

Depuis qu’elle est flic, Emmaline Taylor a le sentiment d’arriver toujours trop tard pour empêcher les catastrophes. Elle n’est là que pour «assembler les morceaux du puzzle et recomposer un dernier aperçu de la vie des victimes».

Proche de ses amis… et encore plus de ses ennemis

Avec Sous terre, le romancier James Delargy démontre avec brio comment il faut être proche de ses amis dans la vie, et encore plus de ses ennemis. Son intrigue illustre aussi que le désert pousse parfois les gens à faire des choses folles, le sable s’avérant un matériau idéal de dissimulation…

Bien que ce soit le premier polar australien que je lise, je n’ai pas été le moindrement étonné de constater que les corps policiers se ressemblent comme deux gouttes d’eau, peu importe le continent. «Plus on grimpe dans la hiérarchie, plus on consacre son temps à défendre une image bien nette et un budget plutôt qu’à combattre le crime.»

Le roman Sous terre, un thriller étouffant

Malgré des dénouements parfois pénibles et quelques longueurs – j’aurais coupé facilement 100 pages –, James Delargy nous livre un thriller à l’ambiance âpre, voire étouffante comme le désert australien.

Publié aux éditions HarperCollins, Sous terre est le second roman de James Delargy, qui est né et a grandi en Irlande. Il a vécu en Afrique du Sud, en Australie et en Écosse, avant de finir en l’Angleterre semi-rurale où il réside actuellement.