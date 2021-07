Humour et satire dans le premier polar de J.L. Blanchard

L’action se déroule à Montréal. La mort d’une jeune étudiante apparemment sans histoires prend une tournure inattendue.

On passe d’enquête prématurément routinière à un « bal des vampires ». On cherche un assassin et quelqu’un recommande à Lamouche de « quitter ce job avant qu’il ne t’assassine ».

Un polar au ton léger

J’ai lu plusieurs polars, mais Le silence des pélicans est le premier à se démarquer par son ton léger, voire humoristique.

Voici un premier exemple. Quand Lamouche explique que la fonction « étoile 69 » lui a permis de savoir qui a été la dernière personne à avoir téléphoné, Bonneau a cette remarque devant ladite personne : « C’est vous l’étoile du 69 ? »

Et lors d’une discussion avec la directrice des ressources humaines, Lamouche n’est pas sans remarquer le subtil mouvement ondulatoire de sa poitrine. Elle poursuit en ces termes : « Vois-tu, tout le monde est coincé dans cette affaire-là. »