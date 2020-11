Polar sociologique de Daniel Lessard

Lessard voit dans les réseaux sociaux «des foires d’empoigne où tous les coups sont permis aux lâches et aux idiots, où l’ignorance couve dans l’anonymat et se répand comme la peste, infectant les esprits, propageant la haine et la colère».

Touche humaine

J’ai mentionné de multiples rebondissements. Cela ne sert pas uniquement à épicer l’intrigue; la vie privée des personnages brille ici et là, apportant une touche humaine fort appréciée. La meilleure amie de la sergente-détective est une journaliste et ce n’est pas facile de rester proches quand chacune fait son travail à fond de train.

Quant aux dialogues colorés, voici un exemple parmi tant d’autres: «Faut pas s’ surprendre avec c’te police de marde […] Bande de totons !» Ou encore cette policière à la manière dure qui n’hésite pas à affirmer qu’«un gars comme toi est toujours coupable, même quand il l’est pas. Capiche?»

L’auteur se sert des personnages pour véhiculer des sentiments populaires dans notre société. Ainsi, selon une policière, «la justice, c’est avant tout des joutes d’avocats et souvent, les riches y échappent et les criminels aussi».

Intrigue étirée

J’ai personnellement trouvé que Lessard étirait l’intrigue à son maximum, peut-être un peu trop. À la page 245, il y a aucun indice visible, 20 pages plus loin aucune piste, le vide. Nous savons pourtant que nous ne sommes pas en présence d’un crime parfait.