Curé autoritaire

Costaud et autoritaire, le curé ne craint pas d’imposer ses décisions. «Il est rarement conciliant et, la plupart du temps, d’humeur orageuse et querelleuse.» Alyre Verreault outrepasse les marguillers, la commission scolaire et le maire ; il en impose même au cardinal.

Ce curé traite ses ouailles de tous les noms, comme en témoigne ce passage: «Des ivrognes, des gens de petite vertu, des pingres qui n’ont jamais un sou pour la quête, des femmes avec trop peu d’enfants, des jeunes filles dévergondées qui cherchent des fréquentations à l’abri des yeux protecteurs de leurs parents.»

Réponses de paroissiens: «Batinse que c’curé-là est pas d’adon! Batinse que c’curé là m’tombe su a rate!»

Cimetière inondé

Le cimetière de la paroisse est rempli et le curé choisi un lot pour en ériger un second. Or, dès qu’on creuse, l’eau monte et les cercueils flottent. Nombre de paroissiens hésitent à y faire enterrer leurs proches, mais la décision du curé reste ferme.

Un troisième cimetière est érigé par des dissidents, mais pas question qu’Alyre Verreault le bénisse.