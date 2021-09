Amitié, amour et intrigue dans l’imagination galopante de Sébastien Didier

Une de ses réflexions donne le ton ou l’ambiance des deux romans. Il écrit que « l’écriture ne ment jamais. Lisez entre les lignes d’un texte écrit par quelqu’un qui vous aime, vous y trouverez l’écho des sentiments qu’il vous porte. »

Publié par les Éditions Hugo, dans la collection Thriller, Ce qu’il nous reste de Julie présente le cas d’un pervers de la pire espèce doublé d’un être doté d’une intelligence bien supérieure à la moyenne. Les enquêteurs semblent souvent passer à côté de l’immanquable.

Multiples rebondissements

Pour s’étaler sur plus de 400 pages, l’intrigue doit bénéficier de multiples rebondissements. Ils sont souvent complexes et compliqués. Le romancier aime parfois ciseler la dernière phrase d’un chapitre de façon à nous maintenir sur le qui-vive.

Il écrit, par exemple: « Et, bon sang, vous n’allez pas me croire. » Ou encore: « Émilie, mais… mais qu’est-ce que tu as fait? » Il tire parfois une conclusion: « Il était évident que le hasard n’avait nulle place dans cette histoire. »

Sébastien Didier sait très bien illustrer comment la vie avance, efface et écrase, transigeant rarement avec nos états d’âme. Il aussi excelle dans l’art de démontrer que certaines plaies en apparence cicatrisées ne demandent qu’à brûler à nouveau.