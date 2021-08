Fausses routes, de Sophie Laurin: cherche amour, rencontre amitié

La narratrice a tellement l’impression d’être juste bonne pour accumuler les déceptions et les échecs. On en vient à se demander si elle demeure douée plus pour l’amitié et moins pour l’amour…

Le ton du roman se veut léger. Lorsque Marjorie rencontre un gars qui déteste le jogging et qui aime la crème glacée, elle se dit tout de go qu’il est clairement l’homme de sa vie.

Les rares fois que la narratrice réussit à embrasser un gars avec précipitation et maladresse, elle se dit que deux bouches soudées ne peuvent que confirmer une chose: «j’ai enfin trouvé ce que je cherchais».

Sophie Laurin, pas Lorain

Les personnages sont tous hétérosexuels, aucune petite intrigue LGBTQ ne vient pimenter la réflexion sur l’amour. Cela m’a un peu surpris puisque le déroulement au présent est campé en 2007.

Malgré l’énorme succès remporté par son premier roman intitulé En route vers nowhere, Sophie Laurin se fait toujours autant demander si elle écrit son nom de famille comme celui de Sophie Lorain, la comédienne.