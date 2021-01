Réponses aux questions des préados sur l’amour et la sexualité

Les enfants se demandent, assez jeunes, comment on embrasse avec la langue? comment on fait un bébé? c’est quoi la puberté? comment on fait l’amour? se protéger de quoi? et qu’est-ce que l’estime de soi? Le Guide du zizi sexuel couvre les questions que se posent les préados sur l’amour et la sexualité, et les réponses que cherchent leurs parents.

Nadia et Titeuf

Avec humour et sans tabou, ce guide culte qui a déjà séduit plus d’un million et demi de lecteurs a été écrit par Hélène Bruller et illustré par Zep. La nouvelle édition fut élaborée avec le soutien de professionnels de l’éducation à la santé sexuelle.

Le guide met en scène Nadia, Titeuf et son ami aux grosses lunettes rondes. Ce trio joliment illustré s’entraîne pour «une interro de zizi sexuel».

La préface souligne que c’est super important de tout apprendre, y compris si «on est obligé d’être soit une fille, soit un garçon, et surtout, faut connaître par cœur que le consentement, c’est pô facultatif».

Quelques définitions

Le Petit Robert donne la définition suivante de zizi: « n. m. – 1912; langage enfantin, probablement déformation du mot oiseau; familièrement Pénis (surtout de l’enfant); par extension Sexe féminin.»