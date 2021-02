L’amour au temps de la covid

Malgré tout, le couple a fait des compromis afin de répondre aux demandes des différents gouvernements. Un choix déchirant, mais qui devait se faire pour le bien commun.

«Nous avons reporté un voyage en Europe, mis une croix sur nos sorties au restaurant et au théâtre, mais passons plus de temps à écouter des films, à commander du takeout de restaurants locaux et à découvrir la région à pied», mentionne Amélie.

Se réinventer

En effet, la covid a grandement changé nos habitudes. Les commandes en ligne, les livraisons de nourriture et bien sûr, la consommation de films sur internet sont maintenant des activités qui font partie de notre quotidien.

Pandémie ou non, l’amour est toujours présent. Bien sûr, la situation ne permet pas aux couples de le vivre comme avant. Il faut donc que ces derniers se réinventent. «Le genre de date auxquelles nous étions habitués a changé! Au lieu de trouver de nouvelles choses à essayer ensemble à l’extérieur, nous trouvons de nouvelles choses à essayer à la maison», affirme Amélie.

Jeux et promenades

À titre d’exemple, elle et son copain Samuel ont développé un amour pour les casse-têtes, les jeux vidéo et les promenades paisibles.