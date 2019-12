Livres 2019 : les coups de cœur de notre chroniqueur

Trente-sept poètes unissent leurs voix dans Poèmes de la résistance pour dénoncer les coupes cinglantes du gouvernement Ford et son indifférence inqualifiable face à la réalité franco-ontarienne. Andrée Lacelle souligne que «toute poésie est résistance et maîtresse des lieux, car elle occupe la langue et le langage. Lucide, le poème cherche à dire l’histoire de nos histoires.»

3. Le grand détour pour traverser la rue, roman d’Alain Savary, Ottawa, L’Interligne.

Le narrateur, jamais identifié – serait-ce une autofiction? –, pose un regard acéré et lucide sur son milieu et sur les gens qui croisent sa route dans ce roman écrit à la première personne. Le protagoniste rêve de traverser la rue pour passer de Vanier à Parc Rockcliffe, du quartier pauvre au quartier riche d’Ottawa. Alain Savary nous offre l’odyssée d’un jeune homme prêt à tout pour s’inventer une vie meilleure.

4. Offrande funèbre, roman de Douglas Preston et Lincoln Child, Paris, L’Archipel.

Un tueur en série de Miami dépose le cœur de ses victimes féminines sur la tombe de femmes qui se sont soi-disant suicidées. Chargé de l’enquête, le coloré inspecteur du FBI Aloysius Pendergast est décrit comme un excentrique d’une courtoisie exemplaire, mais aussi comme une bombe à retardement.